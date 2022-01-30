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Ровшан Гусейнли: Огорчает, что не смогли пройти дальше

Ровшан Гусейнли: Огорчает, что не смогли пройти дальше "Набрали четыре очка, но пройти дальше не смогли. Это огорчает".
Футбол
30 января 2022 г. 04:38
Ровшан Гусейнли: Огорчает, что не смогли пройти дальше

"Набрали четыре очка, но пройти дальше не смогли. Это огорчает".

Как передает Report, об этом заявил вратарь сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли после победы в заключительном матче в рамках 3-го тура группы D ЕВРО-2022 над командой Боснии и Герцеговины (4:2).

"Мы были заряжены на игру. Шансов на плей-офф было мало, но старались до последнего воспользоваться ими. Конечно, до матча чувства были неоднозначные, так как из-за независящих от меня причин вынужден был пропустить две предыдущие игры. Из-за этого во мне была некоторая агрессия. Старался задушить эти эмоции в себе.

Что до матча с боснийцами, у соперника были 2-3 реальных голевых момента в начале встречи, но счет открыли мы. К слову, в каждом из трех матчей именно наша команда первой забивала и на перерыв шла, ведя в счете. За победу же поздравляю товарищей по команде, наших болельщиков и всех, кто следил за нами по ТВ", - сказалл Гусейнли.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Hüseynli: "Mərhələ adlaya bilmədiyimiz üçün təəssüflənirəm"

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