Ровшан Гусейнли: Огорчает, что не смогли пройти дальше

"Набрали четыре очка, но пройти дальше не смогли. Это огорчает".

"Набрали четыре очка, но пройти дальше не смогли. Это огорчает".

Как передает Report, об этом заявил вратарь сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли после победы в заключительном матче в рамках 3-го тура группы D ЕВРО-2022 над командой Боснии и Герцеговины (4:2).

"Мы были заряжены на игру. Шансов на плей-офф было мало, но старались до последнего воспользоваться ими. Конечно, до матча чувства были неоднозначные, так как из-за независящих от меня причин вынужден был пропустить две предыдущие игры. Из-за этого во мне была некоторая агрессия. Старался задушить эти эмоции в себе.

Что до матча с боснийцами, у соперника были 2-3 реальных голевых момента в начале встречи, но счет открыли мы. К слову, в каждом из трех матчей именно наша команда первой забивала и на перерыв шла, ведя в счете. За победу же поздравляю товарищей по команде, наших болельщиков и всех, кто следил за нами по ТВ", - сказалл Гусейнли.