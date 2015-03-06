Ровнаг Абдуллаев: Мы выполним поставленные перед нами задачи и оправдаем доверие

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Мы уже провели определенные работы и получаем результаты. Большинство из поставленных перед нами поручений президента уже выполняются". Как сообщает Report, об этом заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев на проходящей сегодня отчетной конференции.

Подводя итоги года, Р.Абдуллаев рассказал о "Государственной программе по развитию футбола в Азербайджане на 2005-2015 годы". Президент АФФА отметил, что поставленные перед федерацией поручения президента Ильхама Алиева выполнены.

"Мы подготовили заявку на проведение ЕВРО-2020 и победили. 3 матча группового этапа и одна игра 1/4 финала чемпионата состоятся в Баку. Это большое событие. Мы выполним поставленные перед нами задачи и оправдаем доверие. Я выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказываемую нам огромную поддержку. Государство оказало нам большую помощь, и все это является результатом совместной деятельности", - заявил Р.Абдуллаев.



