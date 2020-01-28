Ровнаг Абдуллаев: Мы не смогли выйти из группы самых слабых

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"Отчетный период был знаменательным с точки зрения организации международных мероприятий. Я выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку крупных соревнований".

Как сообщает Report, об этом сказал президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, на финал Лиги Европы из-за границы приехали 38 тыс. человек, это финальное соревнование можно считать организованным на самом высшем уровне за последние 10 лет.

Р.Абдуллаев также сообщил о строительстве нового стадиона в Шамахе. По его словам, проект уже готов и в этом году начнутся работы. В то же время в Гяндже запланировано построить спорткомплекс, а в Сумгайыте реконструирован городской стадион.

Отметив, что сборная Азербайджана не вышла из группы Лиги наций УЕФА, Р.Абдуллаев сказал: "Мы не смогли выйти из группы самых слабых. Это был хороший шанс для выхода на Евро-2020. В отборочном этапе мы стали последними в группе с 1-м очком. Наши клубы же хорошо выступают в еврокубках. "Карабах" шестой раз подряд попал в группу".

Президент АФФА напомнил, что судьи дошли до профессионального уровня и уже начали управлять играми в чемпионатах других стран.

Р.Абдуллаев отметил, что Азербайджан ждет очень ответственная работа по проведению 4-х игр Евро-2020 и выразил уверенность, что страна достойно справится и с этим.