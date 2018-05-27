Роналду заявил, что в течение недели определится со своим будущим в "Реале"

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал свои слова после победы над «Ливерпулем» (3:1) в финале Лиги чемпионов.

Как передает Report, вскоре после финального свистка португалец дал понять, что в скором времени может покинуть мадридский клуб: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за „Реал“, а ответ я дам в ближайшие дни».

«Это не был идеальный момент, чтобы что-то говорить. Мы сделали нечто экстраординарное, это уникальный момент. Я высказался, но не должен был этого делать. Впрочем, что-то произойдёт. Это не был надлежащий момент, но я говорил честно.

В течение недели я собираюсь что-то рассказать, потому что болельщики всегда поддерживали меня, они в моём сердце. Момент не был подходящим, но я повёл себя честно. Я говорю немного, но если говорю, то говорю… Конечно, мне есть что сказать, но это не был правильный момент. Я не жалею об этом.

Деньги не проблема. Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, получил пять «Золотых мячей». Я и так уже был вписан в историю, но теперь даже в большей степени. Я не расстроен, потому что знаю, что даю клубу.

Проведу ли ещё один сезон в «Реале»? Не могу ничего гарантировать. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь. Жизнь – это не только слава.

Что касается Переса, то мы говорили, и я поздравил его как достойный профессионал, каковым я и являюсь. Бурю раздувают там, где её нет», — сказал Роналдо.