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    Роналду забил первый гол за "Ювентус"

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Дебют португальский нападающего Криштиану Роналду в составе итальянского футбольного клуба "Ювентус", оказался успешным. 

    В матче со второй командой "Ювентуса"  Роналду на восьмой минуте открыл счет. Игра в итоге завершилась со счетом 5:0 в пользу основной команды. 

     "Ювентус" с 1955 года перед стартом сезона проводит контрольную игру против дублирующего состава.

     В первом туре чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграет с "Кьево". Встреча пройдет 18 августа.  

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