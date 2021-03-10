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Роналду впервые за 16 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов

Роналду впервые за 16 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" обыграл "Порту", однако по сумме двух матчей уступил лиссабонскому клубу и покинул турнир
Футбол
10 марта 2021 г. 04:52
Роналду впервые за 16 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов
Криштиану Роналду

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" обыграл "Порту", однако по сумме двух матчей уступил лиссабонскому клубу и покинул турнир.

Как передает Report, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду в двух матчах плей-офф в 2021 году не смог ни разу отличиться. Подобное с 36-летним португальцем случилось впервые с 2005 года, когда он защищал цвета "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что в 2006 году Роналду не играл в плей-офф Лиги чемпионов, после чего ежегодно оформлял голы в матчах на выбывание.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu son 16 ildə ilk dəfə Çempionlar Liqasının pley-offunda fərqlənə bilmədi

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