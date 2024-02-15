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Роналду сравнялся с Месси по голам без учета пенальти

Роналду сравнялся с Месси по голам без учета пенальти Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду сравнялся с аргентинским нападающим "Интер Майами" Лионелем Месси по голам без учета пенальти.
Футбол
15 февраля 2024 г. 07:47
Роналду сравнялся с Месси по голам без учета пенальти

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду сравнялся с аргентинским нападающим "Интер Майами" Лионелем Месси по голам без учета пенальти.

Как передает Report, об этом сообщает MessivsRonaldo в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Роналду забил гол в первом матче 1/8 Лиги чемпионов АФК с саудовскими "Аль-Фейхой" (1:0). Таким образом, Роналду забил 713-й гол в карьере без учета пенальти. Столько же голов и у Лионеля Месси.

Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее португалец выступал за "Манчестер Юнайтед», "Ювентус", "Реал" и "Спортинг".

Месси, в свою очередь, защищает цвета "Интер Майами" с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Ранее аргентинец выступал за ПСЖ и "Барселону".

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu penaltisiz qolların sayında Messiyə çatıb

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