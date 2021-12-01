Роналду посчитал присуждение «Золотого мяча» Месси незаслуженным

15:10

Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посчитал незаслуженным вручение «Золотого мяча» нападающему французского клуба ПСЖ Лионелю Месси.

Как передает Report, свое отношение португальский нападающий выразил, прокомментировав сообщение одного из своих фанатов в соцсети.

36-летний игрок прокомментировал мнение пользователя соцсети о том, что Месси не заслужил приз, учрежденный изданием France Football, написав «Факт».

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 29 ноября. Награду в седьмой раз получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, вторым стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Роналду в рейтинге стал шестым. Он на церемонию не явился.