Роналду получил худшую оценку среди игроков "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил крайне низкую оценку от итальянской La Gazzetta dello Sport за матч с "Миланом" (0:3)

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил крайне низкую оценку от итальянской La Gazzetta dello Sport за матч с "Миланом" (0:3).

Как передает Report, издание поставило португальцу 4. Такой же оценки удостоился и главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло.

Напомним, что в матче 35-го тура итальянской Серии А "Ювентус" принимал "Милан". Встреча проходила на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине и завершилась со счётом 0:3.

Счёт в матче был открыт в добавленное к первому тайму время, гол в раздевалку забил атакующий полузащитник "Милана" Браим Диас. В середине второго тайма у "россонери" постиг ряд неприятностей: сначала Франк Кессье не сумел реализовать пенальти, а спустя несколько минут лидер команды Златан Ибрагимович вынужден был покинуть поле из-за травмы.

Тем не менее, на 78-й минуте гости удвоили преимущество — Анте Ребич ювелирно попал в "девятку" ворот соперника ударом со средней дистанции. Но миланский клуб не остановился и на этом. На 82-й минуте Фикайо Томори забил третий гол гостей, доведя дело до разгрома. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу "Милана".

"Милан", набрав 72 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Ювентус" (69) — на пятом месте за три тура до конца сезона.