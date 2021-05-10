О нас
Report Georgia
Аудио новости

Роналду получил худшую оценку среди игроков "Ювентуса"

Роналду получил худшую оценку среди игроков "Ювентуса" Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил крайне низкую оценку от итальянской La Gazzetta dello Sport за матч с "Миланом" (0:3)
Футбол
10 мая 2021 г. 19:07
Роналду получил худшую оценку среди игроков Ювентуса
Криштиану Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил крайне низкую оценку от итальянской La Gazzetta dello Sport за матч с "Миланом" (0:3).

Как передает Report, издание поставило португальцу 4. Такой же оценки удостоился и главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло.

Напомним, что в матче 35-го тура итальянской Серии А "Ювентус" принимал "Милан". Встреча проходила на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине и завершилась со счётом 0:3.

Счёт в матче был открыт в добавленное к первому тайму время, гол в раздевалку забил атакующий полузащитник "Милана" Браим Диас. В середине второго тайма у "россонери" постиг ряд неприятностей: сначала Франк Кессье не сумел реализовать пенальти, а спустя несколько минут лидер команды Златан Ибрагимович вынужден был покинуть поле из-за травмы.

Тем не менее, на 78-й минуте гости удвоили преимущество — Анте Ребич ювелирно попал в "девятку" ворот соперника ударом со средней дистанции. Но миланский клуб не остановился и на этом. На 82-й минуте Фикайо Томори забил третий гол гостей, доведя дело до разгрома. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу "Милана".

"Милан", набрав 72 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Ювентус" (69) — на пятом месте за три тура до конца сезона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
4 мая 2021 г. 15:03
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
7 мая 2021 г. 20:55
Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
ФотоИсполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
8 мая 2021 г. 20:37
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
5 мая 2021 г. 12:53
Интервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
ФотоИнтервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
7 мая 2021 г. 16:23
Пенитенциарная служба о привилегированном содержании экс-главы ИВ
Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ
5 мая 2021 г. 10:36
В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело
В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело
4 мая 2021 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi