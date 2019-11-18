Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отправил приглашения на ужин своим партнерам по команде.

Как сообщает Report со ссылкой на La Republica, португалец хочет обсудить с игроками свое поведение в последних матчах "старой сеньоры".

Футболист организует ужин перед поездкой туринцев в Бергамо на матч против Аталанты, который запланирован на 23 ноября.

Отметим, что в поединках против "Локомотива" и "Милана" Роналду проявлял недовольство тем фактом, что главный тренер команды Маурицио Сарри отправлял его на скамейку запасных. При этом наставник отметил, что у него нет конфликта с Криштиану. Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча против Милана.