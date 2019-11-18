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Роналду отправил приглашения на ужин своим партнерам по команде

Роналду отправил приглашения на ужин своим партнерам по команде

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отправил приглашения на ужин своим партнерам по команде.

Как сообщает Report со ссылкой на La Republica, португалец хочет обсудить с игроками свое поведение в последних матчах "старой сеньоры". 

Футболист организует ужин перед поездкой туринцев в Бергамо на матч против Аталанты, который запланирован на 23 ноября. 

Отметим, что в поединках против "Локомотива" и "Милана" Роналду проявлял недовольство тем фактом, что главный тренер команды Маурицио Сарри отправлял его на скамейку запасных. При этом наставник отметил, что у него нет конфликта с Криштиану. Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду покинул стадион Ювентуса, не дождавшись окончания матча против Милана.

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