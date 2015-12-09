​Роналду обновил рекорд Лиги чемпионов, забив 11 голов на групповом этапе - ВИДЕО

Баку. 09 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отметившись покером в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (8:0), достиг отметки в 11 забитых мячей в турнире.

По сообщениям Report, таким образом, 30-летний португалец установил новый рекорд Лиги чемпионов. Прежнее достижение принадлежало бразильскому форварду Луису Адриано, который в составе «Шахтера» забил 9 мячей в группе.

Отметим, что Роналду стал четвертым игроком в истории «Реала», которому удалось забить четыре гола в одном матче Лиги/Кубка чемпионов. Ранее это удавалось Альфредо Ди Стефано, Ференцу Пушкашу и Уго Санчесу.