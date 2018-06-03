Роналду назвал зарплату, ради которой может остаться в Реале

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов остаться в Мадриде ещё на три года, но при условии, что ему поднимут зарплату в четыре раза.

Как передает Report, об этом сообщает Corriere dello sport.

Согласно действующему контракту, срок которого истекает летом 2021 года, зарплата Роналду составляет € 21 млн в год.

Роналду попросил своего агента Жорже Мендеша сообщить Флорентино Пересу, что готов остаться в Реале, если ему буду платить € 80 млн евро в год, причем менее, чем на трехлетний контракт футболист не согласен. Таким образом, новый контракт может обойтись «сливочным» в € 240 млн.

Роналду намекнул о своем возможном уходе из Реала сразу по окончании финальной встречи Лиги чемпионов с Ливерпулем.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» заинтересован в приобретении португальца, предложив ему зарплату в размере € 45 млн в год.