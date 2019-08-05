Футболист итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал имя футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде.

Как сообщает Report, 34-летний форвард признался, что хотел бы сыграть в одной команде с легендарным соотечественником Эйсебио, если бы мог вернуться в прошлое.

"Помню многих игроков, но я назову соотечественника, который скончался несколько лет назад. Это Эйсебио. Он является одним из символов Португалии. Я бы хотел сыграть с ним, потому что, во-первых, он португалец, во-вторых, он был очень хорошим человеком. Я бы хотел сыграть с ним в сборной", — сказал Роналду в интервью Youtube-каналу Soccer.com.

Ранее Роналду рассказал, что мог бы стать актером или моделью, если бы не выбрал футбольную карьеру.

Напомним, что за свою карьеру Эйсебио выиграл бронзовые медали чемпионата мира - в 1966 в составе сборной Португалии, а также "Золотой мяч" в 1965 году. Он скончался 5 января 2014 года в возрасте 71 года.