Роналду лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2017/18

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду завершил нынешний сезон Лиги чемпионов на первом месте в списке бомбардиров турнира.
Как передает Report, португалец принял участие в 13 матчах, забил 15 голов (4 с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.
Второе место занял полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах, который в 15 играх сумел забить 11 мячей. На третьей строчке сезон завершил нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино (11).
Четвёртое место занял ещё один представитель мерсисайдского клуба Садио Мане (10), выступающий на позиции форварда.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook