Роналду лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2017/18

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду завершил нынешний сезон Лиги чемпионов на первом месте в списке бомбардиров турнира.

Как передает Report, португалец принял участие в 13 матчах, забил 15 голов (4 с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

Второе место занял полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах, который в 15 играх сумел забить 11 мячей. На третьей строчке сезон завершил нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино (11).

Четвёртое место занял ещё один представитель мерсисайдского клуба Садио Мане (10), выступающий на позиции форварда.