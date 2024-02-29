Роналду дисквалифицировали на один матч из-за показанного жеста в Саудовской Аравии

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду оштрафован и дисквалифицирован на одну игру из-за жеста, который он показал во время матча на прошлой неделе.

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду оштрафован и дисквалифицирован на одну игру из-за жеста, который он показал во время матча на прошлой неделе.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Al Jazeera со ссылкой на заявление Федерации футбола Саудовской Аравии.

25 февраля "Аль-Наср" на выезде обыграл другой клуб из этого королевства "Аш-Шабаб" (3:2). Роналду открыл счет в игре, победный гол был забит на 87-й минуте. После финального свистка португалец приложил руку к уху, а затем несколько раз помахал ей в области таза. Отмечается, что жест был адресован болельщикам соперника, которые по ходу игры выкрикивали фамилию аргентинского нападающего Лионеля Месси. На следующий день федерация начала расследование против португальца из-за этого жеста.

Отмечается, что футболист дисквалифицирован из-за нарушения регламента дисциплинарного комитета федерации. Роналду также должен выплатить штраф в размере 30 тыс. саудовских риалов ($7,9 тыс.), 20 тыс. ($5,3 тыс.) из которых - "Аш-Шабабу", а еще 10 тыс. ($2,6 тыс.) - федерации футбола королевства.