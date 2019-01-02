Роналдо: у меня нет денег на покупку "Интера"

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Бывший нападающий мадридского "Реала", «Интера» и сборной Бразилии Роналдо, который несколько месяцев назад стал владельцем и президентом испанского "Вальядолида", рассказал, почему даже не думал о покупке миланской команды, передает Report.

"Работаешь больше, а зарабатываешь меньше и меньше. Сейчас я сильно занят, но мне нравится этот вызов. Купить "Интер"? Никогда об этом не думал. Этот клуб у меня в сердце, и я никогда ничего не исключаю, но у меня нет денег, чтобы купить "Интер". Так что пока продолжу работать с "Вальядолидом", — цитирует Роналдо Sky Sport Italia.

Роналдо приобрёл "Вальядолид" за € 30 млн. После 17 туров этого сезона чемпионата Испании клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.