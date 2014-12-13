​Роналдо может вернуться в футбол в качестве игрока

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, 38-летний нападающий Роналдо может возобновить карьеру футболиста в США, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ожидается, что Роналдо будет выступать в составе американского клуба "Форт-Лодердейл Страйкерс", играющей в Североамериканской футбольной лиге, одним из совладельцев которого он является.

"Я буду активно участвовать в формировании команды, а также акциях, которые помогут клубу прогрессировать. Могу сказать с уверенностью, что футбол в США переживает подъем", - сказал бывший форвард.

Отметим, что Роналдо - двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель премии лучшего футболиста мира по версии ФИФА. Выступал за клубы "Крузейро", ПСВ, "Барселона", "Интер", "Реал", "Милан", "Коринтианс". Карьеру завершил в 2011 году в составе бразильского "Коринтианса". Являлся членом оргкомитета по подготовке Бразилии к чемпионату мира по футболу 2014 года.