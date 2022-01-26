"Рома" приняла решение расстаться с Мхитаряном

Итальянский клуб "Рома" не планирует предлагать футболисту Генриху Мхитаряну новый трудовой договор.

Итальянский клуб "Рома" не планирует предлагать футболисту Генриху Мхитаряну новый трудовой договор.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "La Repubblica", с 33-летним полузащитником не продлят контракт, истекающий летом этого года.

Руководство "волков" решило расстаться с хавбеком, чтобы сэкономить на его окладе. В настоящий момент Генрих получает в римском клубе три миллиона евро в год. Столичный клуб не хочет платить такой оклад игроку и уже занимается поиском замены.

Генрих Мхитарян выступает за "Рому" с 2019 года.