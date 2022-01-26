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"Рома" приняла решение расстаться с Мхитаряном

"Рома" приняла решение расстаться с Мхитаряном Итальянский клуб "Рома" не планирует предлагать футболисту Генриху Мхитаряну новый трудовой договор.
Футбол
26 января 2022 г. 13:00
Рома приняла решение расстаться с Мхитаряном

Итальянский клуб "Рома" не планирует предлагать футболисту Генриху Мхитаряну новый трудовой договор.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "La Repubblica", с 33-летним полузащитником не продлят контракт, истекающий летом этого года.

Руководство "волков" решило расстаться с хавбеком, чтобы сэкономить на его окладе. В настоящий момент Генрих получает в римском клубе три миллиона евро в год. Столичный клуб не хочет платить такой оклад игроку и уже занимается поиском замены.

Генрих Мхитарян выступает за "Рому" с 2019 года.

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