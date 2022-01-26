"Рома" приняла решение расстаться с Мхитаряном

Итальянский клуб "Рома" не планирует предлагать футболисту Генриху Мхитаряну новый трудовой договор.
Как сообщает Report со ссылкой на издание "La Repubblica", с 33-летним полузащитником не продлят контракт, истекающий летом этого года.
Руководство "волков" решило расстаться с хавбеком, чтобы сэкономить на его окладе. В настоящий момент Генрих получает в римском клубе три миллиона евро в год. Столичный клуб не хочет платить такой оклад игроку и уже занимается поиском замены.
Генрих Мхитарян выступает за "Рому" с 2019 года.