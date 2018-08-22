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    "Рома" предложила Джеко новый контракт с увеличением зарплаты

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ «Рома» предложила новый контракт нападающему команды Эдину Джеко.

    Как передает Report, согласно новому соглашению 32-летний боснийский футболист сможет получать зарплату в размере € 5 млн в год вместо € 4 млн, которые прописаны в нынешнем контракте. Напомним, текущее соглашение Джеко с «Ромой» действительно до 2020 года. 

    Джеко перешёл из «Манчестер Сити» в «Рому» в 2015 году. В минувшем сезоне боснийский нападающий провёл в составе итальянской команды 36 матчей, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. С 2007 года Джеко выступает за национальную сборную Боснии и Герцеговины.

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