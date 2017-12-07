"Рома" подписала новый контракт с футболистом, забившим гол "Карабаху"

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Рома" продлил срок контракта с автором победного гола в матче с "Карабахом" в VI туре группового раунда Лиги чемпионов Диего Перотти.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичной команды, с 29-летним аргентинским полузащитником подписано новое соглашение до июня 2021 года.

Отметим, что Д.Перотти перешел в "Рому" из "Дженоа" в январе 2016 года. 5 декабря в Италии на 53-й минуте матча с "Карабахом" он стал автором единственного гола, который принес его команде победу.