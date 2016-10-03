"Рома" обыграла "Интер" в матче чемпионата Италии по футболу

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Рома" обыграла "Интер" со счетом 2:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, в составе победителей мячи забили Эдин Джеко (5-я минута) и Костас Манолас (76). У гостей отличился Эвер Банега (72).

"Рома" набрала 13 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. "Интер" с 11 баллами располагается на девятой позиции.

В следующем матче "Рома" 15 октября на выезде встретится с "Наполи". "Интер" нас следующий день примет "Кальяри".