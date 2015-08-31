​"Рома" нанесла "Ювентусу" второе поражение подряд - ВИДЕО

Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ "Рома" победила "Ювентус" в матче 2-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча проходила в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счётом 2:1.

Туринцы потерпели второе поражение подряд.

"Рома" занимает второе место в таблице, имея в активе четыре очка. "Ювентус", не набравший ни одного балла, находится на 18-й строчке.

Италия - Серия А. 2-й тур

Рома (Рим) – Ювентус (Турин) – 2:1

Голы: Пьянич, 61 (1:0); Джеко, 79 (2:0); Дибала, 87 (2:1).