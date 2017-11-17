"Рома" избежала опасности проведения матча с "Карабахом" без болельщиков

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел вопрос в связи с иском о расистских выходках в ходе матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в Лондоне между английским "Челси" и итальянской "Ромой".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Ромы", не нашло подтверждение, что болельщики "Ромы" допустили расистские выходки во время выхода на поле Антонио Рюдигера на замену Давиде Дзаппакоста на 77-й минуте матча, завершившегося со счетом 3:3. По этой причине УЕФА не наказал итальянский клуб.

Отметим, что защитник сборной Германии летом этого года за 35 млн евро перешёл в "Челси" именно из "Ромы". Если бы иск в связи с расистскими выходками итальянских фанатов нашел подтверждение, УЕФА мог наказать столичный клуб, не допустив болельщиков клуба на очередной домашний матч в Лиге чемпионов. А это означало бы, что на встрече с "Карабахом" в рамках VI тура 5 декабря "Рома" лишилась бы поддержки своих сторонников.