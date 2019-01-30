"Рома" близка к приобретению Виды у "Бешикташа"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Защитник "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида близок к переходу в "Рому".

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport Italia, стороны договариваются о трансфере в размере 7,5 млн евро. При этом пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер, аренда с обязательством выкупа или только с опцией выкупа.

В настоящее время переговоры находятся на решающей стадии, и клубы могут официально объявить о переходе в ближайшее время.

В нынешнем сезоне в активе Виды 16 матчей в турецкой Суперлиге. Напомним, что Вида из киевского "Динамо" в "Бешикташ" перешел в январе прошлого года на правах свободного агента. Вида в прошлом году стал серебряным призёром чемпионата мира.

Отметим, что 21 марта в Загребе состоится матч между сборными Азербайджана и Хорватии в рамках отборочного тура Чемпионата Европы по футболу 2020.