Робиньо приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Бывший нападающий сборной Бразилии и «Милана» Робиньо был приговорён судом к девяти годам лишения свободы за участие в групповом изнасиловании.

Как передает Report со ссылкой на ANSA, инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года.

Сегодня, 23 ноября, миланский суд признал 33-летнего футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки.

Робиньо с прошлого года выступает за бразильский «Атлетико Минейро», в который перешёл из китайского «Гуанчжоу Эвергранд». Игроком «Милана» форвард числился с 2010 по 2015 год. За карьеру Робиньо также успел поиграть в «Сантосе», мадридском «Реале» и «Манчестер Сити».