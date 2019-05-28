Роберто Мартинес - основной кандидат на пост главного тренера “Барселоны”

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может сменить Эрнесто Вальверде на посту наставника “Барселоны“.

Об этом сообщают зарубежные СМИ, передает Report.

По информации СМИ, 45-летний испанский специалист является фаворитом на должность главного тренера каталонской команды. Ранее сообщалось, что новым наставником “Барселоны“ может стать главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, два года проработавший в тренерском штабе каталонцев.

Вальверде возглавил “Барселону“ летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года. Ранее “Барселона“ проиграла в финале Кубка Испании “Валенсии“ со счётом 1:2.