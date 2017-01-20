Роберто Карлос может стать главным тренером турецкого клуба

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Бразилец Роберто Карлос, представленный в составе администрации клуба "Реал Мадрид", может стать главным тренером одного из турецких клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ajansspor, об этом сказал президент выступающего в Суперлиге клуба "Аланьяспор" Гасан Чавушоглу.

Президент клуба, оставшегося без главного тренера Гусейна Калпара, отметил, что в списке есть также имя бразильца: "Имя Карлоса вошло в наш список, который представлен правлению. В "Реал Мадрид"е он зарабатывает примерно 1 млн евро".

Отметим, что Роберто Карлос выступал за клуб "Фенербахча". После завершения карьеры футболиста он тренировал турецкие команды "Сивасспор" и "Акхисар".