    Роберто Бордин хочет вернуться в "Нефтчи"

    Футбол
    • 24 ноября, 2025
    • 17:33
    Роберто Бордин хочет вернуться в Нефтчи

    Итальянский специалист Роберто Бордин хочет вернуться в "Нефтчи".

    Об этом в интервью Report сообщил сам Бордин.

    60-летний специалист отметил, что провел хорошее время c "черно-белыми":

    "Я привязан к "Нефтчи". Надеюсь, что они добьются лучших результатов. Я тоже хотел бы добиться большего успеха с командой. Кто знает, может быть, в ближайшем будущем я смогу вернуться".

    Бордин подчеркнул, что не получал предложения от столичного представителя:

    "Просто я хочу вернуться. Потому что я провел в клубе прекрасное время и работал с отличными людьми".

    Бордин был главным тренером "Нефтчи" с июня 2018 года по январь 2020 года.

    Интервью Роберто Бордина вы можете прочитать здесь.

    футбол ФК "Нефтчи" Роберт Бордин
    Roberto Bordin "Neftçi"yə qayıtmaq istəyir

