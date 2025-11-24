Роберто Бордин хочет вернуться в "Нефтчи"
Футбол
- 24 ноября, 2025
- 17:33
Итальянский специалист Роберто Бордин хочет вернуться в "Нефтчи".
Об этом в интервью Report сообщил сам Бордин.
60-летний специалист отметил, что провел хорошее время c "черно-белыми":
"Я привязан к "Нефтчи". Надеюсь, что они добьются лучших результатов. Я тоже хотел бы добиться большего успеха с командой. Кто знает, может быть, в ближайшем будущем я смогу вернуться".
Бордин подчеркнул, что не получал предложения от столичного представителя:
"Просто я хочу вернуться. Потому что я провел в клубе прекрасное время и работал с отличными людьми".
Бордин был главным тренером "Нефтчи" с июня 2018 года по январь 2020 года.
Интервью Роберто Бордина вы можете прочитать здесь.
