Итальянский специалист Роберто Бордин хочет вернуться в "Нефтчи".

Об этом в интервью Report сообщил сам Бордин.

60-летний специалист отметил, что провел хорошее время c "черно-белыми":

"Я привязан к "Нефтчи". Надеюсь, что они добьются лучших результатов. Я тоже хотел бы добиться большего успеха с командой. Кто знает, может быть, в ближайшем будущем я смогу вернуться".

Бордин подчеркнул, что не получал предложения от столичного представителя:

"Просто я хочу вернуться. Потому что я провел в клубе прекрасное время и работал с отличными людьми".

Бордин был главным тренером "Нефтчи" с июня 2018 года по январь 2020 года.

Интервью Роберто Бордина вы можете прочитать здесь.