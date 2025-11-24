İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Roberto Bordin "Neftçi"yə qayıtmaq istəyir

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 17:00
    Roberto Bordin Neftçiyə qayıtmaq istəyir

    İtaliyalı mütəxəssis Roberto Bordin "Neftçi"yə qayıtmaq istəyir.

    O, bu barədə "Report"a müsahibəsində deyib.

    60 yaşlı mütəxəssis "ağ-qaralar"da yaxşı vaxt keçirdiyini söyləyib:

    "Neftçi"yə bağlıyam. Ümid edirəm ki, daha yaxşı nəticələr əldə edəcəklər. Mən də komandada çox uğur qazanmaq istərdim. Kim bilir, bəlkə də yaxın gələcəkdə geri qayıda biləcəyəm".

    R.Bordin paytaxt təmsilçisindən təklif almadığını vurğulayıb:

    "Sadəcə, mən geri qayıtmaq istəyirəm. Çünki klubda çox gözəl vaxt keçirmişəm və əla insanlarla işləmişəm".

    Roberto Bordinin müsahibəsini buradan oxuya bilərsiniz.

    Роберто Бордин хочет вернуться в "Нефтчи"

