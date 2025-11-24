Roberto Bordin "Neftçi"yə qayıtmaq istəyir
Futbol
- 24 noyabr, 2025
- 17:00
İtaliyalı mütəxəssis Roberto Bordin "Neftçi"yə qayıtmaq istəyir.
O, bu barədə "Report"a müsahibəsində deyib.
60 yaşlı mütəxəssis "ağ-qaralar"da yaxşı vaxt keçirdiyini söyləyib:
"Neftçi"yə bağlıyam. Ümid edirəm ki, daha yaxşı nəticələr əldə edəcəklər. Mən də komandada çox uğur qazanmaq istərdim. Kim bilir, bəlkə də yaxın gələcəkdə geri qayıda biləcəyəm".
R.Bordin paytaxt təmsilçisindən təklif almadığını vurğulayıb:
"Sadəcə, mən geri qayıtmaq istəyirəm. Çünki klubda çox gözəl vaxt keçirmişəm və əla insanlarla işləmişəm".
Roberto Bordinin müsahibəsini buradan oxuya bilərsiniz.
