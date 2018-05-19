Роберт Просинечки: В настоящее время Азербайджан является одной из развитых стран Европы

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане я получил прекрасный опыт. В национальной команде, которая в последние годы стремительно развивается, я проработал 3 года и мы начали набирать очки в отборочном цикле".

Как сообщает Report, об этом сказал нынешний главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки, говоря о своей деятельности в сборной Азербайджана. Хорватский специалист подчеркнул, что получил удовольствие от фантастического города Баку. По его мнению, в настоящее время Азербайджан находится на одном уровне с развитыми европейскими странами: "Они не вмешиваются в вопросы, в которых не разбираются. Но тратя деньги на определенные сферы, приглашают специалистов. По этой причине, в настоящее время находятся на месте, соответствующем самой развитой стране континента. Это так во всех смыслах - в плане инфраструктуры, организационной структуры и с точки зрения результатов.Посмотрите, "Карабах" завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов".

Отметим, что Роберт Просинечки в 2014 - 2017 гг работал в сборной Азербайджана. Под его руководством сборная в отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года набрала 6 очков, в отборочном цикле чемпионата мира 2018 - 10 очков, завершив на 5 месте группу с участием 6 команд.