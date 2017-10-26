Роберт Просинечки: Сегодня вечером я могу заключить новый контракт

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Есть серьезные признаки того, что сегодня вечером я подпишу новый контракт". Как сообщает Report, об этом Sport News заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки.

Вернувшийся в Баку для того, чтобы отчитаться по игре сборной в отборочном этапе к чемпионату мира 2018 года хорватский эксперт отметил, что он не против продолжить работу в Азербайджане. Однако он добавил, что у него нет категорического мнения о подписании нового контракта с АФФА: "Мне очень нравится Баку, город фантастический. Условия работы на очень высоком уровне. Мои дети ходят в международную образовательную школу. Меня ценят в Азербайджане. Мы проделали много работ, никто не имеет права не ценить это. Но я не уверен, что такое представление ответит моим амбициям. Я хотел бы попробовать себя в новых призывах. Поэтому у меня нет окончательного решения относительно того, оставаться в сборной Азербайджана или нет".

Отметим, что трехлетний контракт Р. Просинечки с АФФА истекает в декабре.