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    Роберт Просинечки посетил ФК “Карабах”

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки встретился с коллективом ФК “Карабах”.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт агдамского клуба, встреча прошла в Австрии, где азербайджанский клуб проводит учебно-тренировочные сборы.

    На встречу также приехал и бывший вратарь “Карабаха” Ибрагим Шехич.

    Главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов, капитан Рашад Садыхов и другие фуболисты встретились с Робертом Просинечки и Ибрагимом Шехич.

    Отметим, что на данный момент Роберт Просинечки занимает должность главного тренера сборной Боснии и Герцеговины.

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