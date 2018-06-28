Роберт Просинечки посетил ФК “Карабах”

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки встретился с коллективом ФК “Карабах”.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт агдамского клуба, встреча прошла в Австрии, где азербайджанский клуб проводит учебно-тренировочные сборы.

На встречу также приехал и бывший вратарь “Карабаха” Ибрагим Шехич.

Главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов, капитан Рашад Садыхов и другие фуболисты встретились с Робертом Просинечки и Ибрагимом Шехич.

Отметим, что на данный момент Роберт Просинечки занимает должность главного тренера сборной Боснии и Герцеговины.