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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Бывший тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки огласил условия для управления сборной Боснии и Герцеговины. Как передает Report со ссылкой на Mozzart Sport, 48-летний специалист заявил, что не против подписать контракт на 15 тыс. евро в месяц.

Р. Просинечки отметил, что руководство Футбольной федерации этой страны связалось с ним после заседания исполнительного комитета структуры 21 декабря. По его словам, во время переговоров была согласована новая встреча: “Трудно сказать, что я буду новым главным тренером сборной. Лично я хотел бы принять этот вызов. Представители федерации связались со мной после заседания исполкома. Мы договорились о встрече в будущий четверг. Я не знаю, будет встреча в Загребе или другом месте. Только после встречи я смогу что-то сказать. Зарплата в 15 тыс. евро в месяц для меня не преграда”.

По словам хорватского специалиста, для него более важно, кто будут помощниками. Он отметил, что обсудит во время встречи и другие детали.

Отметим, что вице-президент Федерации футбола Милорад Совренич сообщил, что выбор идет между Р. Просинечки и Амаром Осимом.

Бывший тренер сборной Мехмед Баждаревич был уволен, не сумев вывести команду в ЧМ-2018.

Трехлетний контракт Р. Просинечки со сборной Азербайджана не был продлен. Его годовая зарплата вместе с помощниками составляла 1 млн 200 тыс. евро.