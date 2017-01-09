Роберт Просинечки назвал символическую команду прошлого года

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки обнародовал символическую команду 2016 года.

Как сообщает Report, хорватский специалист в интервью Nova TV заявил, что из соотечественников включил в состав "11" только имя Луки Модрича, выступающего в испанском "Реал Мадриде".

Главный тренер отдал преимущество футболистам, выступающим в Ла Лиге.

Вратарь: Ян Облак ("Атлетико", Испания)

Защитники: Марсело, Серхио Рамос (оба из "Реал Мадрида", Испания), Жерар Пике ("Барселона", Испания), Эктор Бельерин ("Арсенал", Англия)

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал Мадрид"), Дмитрий Пайет ("Вест Хем", Англия), Андрес Иньеста ("Барселона")

Нападающие: Криштиану Рональду ("Реал Мадрид"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Лионель Месси ("Барселона").