Рикардинью стал лучшим бомбардиром в истории футзальных Евро

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В матче 1/4 финала Евро-2018 по футзалу сборная Португалии разгромила Азербайджан со счетом 8:1, а легендарный Рикардинью забил четыре гола.

Как передает Report, благодаря этому покеру Рикардинью довел счет своим мячам в финальной части чемпионатов Европы по футзалу до 21-го, что сделало его лучшим бомбардиром в истории турнира.

До этого лучшим бомбардиром в финальной части Евро по футзалу был россиянин Константин Еременко, 20 забитых голов которого были рекордом 17 лет.

У Рикардинью будет возможность улучшить свои показатели в полуфинальном матче против сборной России, который состоится в четверг, 8-го февраля.