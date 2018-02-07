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    Рикардинью стал лучшим бомбардиром в истории футзальных Евро

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В матче 1/4 финала Евро-2018 по футзалу сборная Португалии разгромила Азербайджан со счетом 8:1, а легендарный Рикардинью забил четыре гола.

    Как передает Report, благодаря этому покеру Рикардинью довел счет своим мячам в финальной части чемпионатов Европы по футзалу до 21-го, что сделало его лучшим бомбардиром в истории турнира.

    До этого лучшим бомбардиром в финальной части Евро по футзалу был россиянин Константин Еременко, 20 забитых голов которого были рекордом 17 лет.

    У Рикардинью будет возможность улучшить свои показатели в полуфинальном матче против сборной России, который состоится в четверг, 8-го февраля.

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