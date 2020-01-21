Ричард Алмейда подписал контракт с клубом ОАЭ

Футболист сборной Азербайджана по футболу Ричард Алмейда определился с новым клубом.

Как сообщает Report, 31-летний полузащитник подписал контракт с клубом "Бани Яс" из ОАЭ. Эмиратский клуб тренирует немецкий специалист Винфред Шефер, который 9 лет назад возглавлял "Бакы".

Отметим, что выступавший с 2012 года в "Карабахе" Алмейда летом 2018 года перешел в казахстанский клуб "Астана". В январе 2019 года агдамский клуб арендовал футболиста на год.

После 12-ти туров на чемпионате ОАЭ "Бани Яс" находится на 11-й строчке с 11-ю очками.