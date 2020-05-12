Ричард Алмейда: Однажды я вернусь в "Карабах" и завершу там свою карьеру - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с футболистом сборной Азербайджана и клуба Объединенных Арабских Эмиратов "Банияс" Ричардом Алмейдой.

- Как Вам живется в Абу-Даби, довольны ли вы нынешней ситуацией?

- Здесь все хорошо, меня устраивает. Главное, что я и моя семья счастливы.

- Сейчас почти во всем мире применяется карантинный режим. Как Вы проводите время?

- В основном мы, как и все, находимся дома. Обычно мы выходим из дома во время покупок. Весь день я провожу дома. Я тренируюсь по утрам индивидуально, иногда этот процесс происходит дважды в день.

- Какова ситуация с коронавирусом в стране?

- Здесь число зараженных вирусом достигло 18 тысяч, возможно, даже выше. Тем не менее, людям отводится определенное время, чтобы выйти на улицу. Торговые центры открыты, но с детьми туда нельзя. Все должны носить медицинские маски. Некоторые правила ужесточены из-за коронавируса.

- Как насчет Вашей физической формы?

- Стараюсь сохранять форму. Потому что никто не знает, чего ждать в будущем.

- Когда будет восстановлен чемпионат, точная дата уже объявлена?

- Чемпионат можно восстановить только в августе. Откровенно говоря, это будет очень жаркое время, что создаст дополнительные трудности для игроков.

- Многие известные футболисты продемонстрировали свою поддержку в борьбе с коронавирусом. В какой форме Вы оказали помощь?

- Я помог гражданам Бразилии. В целом, не только в этот сложный период, но и всегда я помогаю людям, которым не на что купить продукты питания.

- Руководство клуба не снизило зарплату из-за сложившейся ситуации?



- Пока у нас нет снижения зарплаты.

- Вы в Абу-Даби с января этого года. Интересовались ли Вами из национальной команды во время пандемии?

- Да, звонят и интересуются как ситуацией здесь, так и мной.

- Каков уровень чемпионата в Объединенных Арабских Эмиратах? Футболисты едут в арабские страны только за деньгами или всё-таки футбольный фактор играет роль?

- Уровень чемпионата хороший. Футболисты приезжают сюда, чтобы жить в прекрасной стране. Конечно, вопрос денег тоже привлекает внимание. Но со следующего сезона могут произойти серьезные изменения в финансах. Из-за пандемии клубы могут не платить футболистам столько, сколько предлагают сейчас.

- После ухода из "Карабаха" Вы связывались с кем-то из клуба?

- Конечно, я часто говорю с ребятами из этого клуба. "Карабах" - лучшая команда, в которой я когда-либо играл. Я работал с лучшим главным тренером, директором, президентом, футболистами. Я очень люблю их всех, даже уборщиц. Всем, что у меня есть, я обязан Всевышнему и "Карабаху", который во второй раз открыл мне свои двери. Когда-нибудь я обязательно вернусь в эту команду, и завершу там свою карьеру.