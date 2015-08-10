Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова закрывается на ремонт

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Началось восстановление газона Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Об этом Report сообщил директор центральной арены Акиф Исмаилов.

По его словам, целью является полное восстановление газона к ответной игре раунда плей-офф Лиги Европы, которое пройдет 27 августа между "Карабахом" и "Янг Бойз" (Швейцария).

А.Исмаилов отметил, что в связи с проводимыми работами во втором туре азербайджанской премьер-лиги "Карабах" не сможет принять "Раван" на этом стадионе. Он подчеркнул, что первая игра после восстановления газона пройдет именно с "Янг Бойз".