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    Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова закрывается на ремонт

    Карабах не сможет принять Раван на этом стадионе

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Началось восстановление газона Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова. 

    Об этом Report сообщил директор центральной арены Акиф Исмаилов. 

    По его словам, целью является полное восстановление газона к ответной игре раунда плей-офф Лиги Европы, которое пройдет 27 августа между "Карабахом" и "Янг Бойз" (Швейцария). 

    А.Исмаилов отметил, что в связи с проводимыми работами во втором туре азербайджанской премьер-лиги "Карабах" не сможет принять "Раван" на этом стадионе. Он подчеркнул, что первая игра после восстановления газона пройдет именно с "Янг Бойз". 

    Отметим, что газон Республиканского стадиона начал желтеть перед ответной игрой 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, которое состоялось 5 августа между азербайджанским клубом "Карабах" и шотландским клубом "Селтик", на которой из-за плохого покрытия счет не был открыт и агдамский представитель был вынужден приостановить борьбу, так как проиграл первый матч со счетом 0:1.

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