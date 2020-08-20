Рейтинг УЕФА: "Бавария" вышла на первое место

Мюнхенская "Бавария" после победы в полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Лионом" вышла на 1-е место в рейтинге УЕФА, опередив мадридский "Реал".
Как передает Report, у "Баварии" и "Реала" по 134 очка, но немецкий клуб в этом евросезоне заработал 34 очка против 17 у "Реала". Благодаря этому немцы находятся выше "Королевского клуба". В нынешнем сезоне "Баварии" осталось провести ещё один матч - финал Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен". Встреча состоится 23 августа в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Да Луш". Начало - в 23:00 по бакинскому времени.
Топ-10 клубного рейтинга УЕФА выглядит так:
1. "Бавария" (Германия) - 134 очка
2. "Реал" (Испания) - 134
3. "Барселона" (Испания) - 128
4. "Атлетико" (Испания) - 127
5. "Ювентус" (Италия) - 117
6. "Манчестер Сити" (Англия) - 116
7. ПСЖ (Франция) - 113
8. "Севилья" (Испания) - 100
9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 100
10. "Ливерпуль" (Англия) - 99.