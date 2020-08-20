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Рейтинг УЕФА: "Бавария" вышла на первое место

Рейтинг УЕФА: "Бавария" вышла на первое место Мюнхенская «Бавария» после победы в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Лионом» вышла на 1-е место в рейтинге УЕФА, опередив мадридский «Реал».
Футбол
20 августа 2020 г. 22:58
Рейтинг УЕФА: Бавария вышла на первое место

Мюнхенская "Бавария" после победы в полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Лионом" вышла на 1-е место в рейтинге УЕФА, опередив мадридский "Реал".

Как передает Report, у "Баварии" и "Реала" по 134 очка, но немецкий клуб в этом евросезоне заработал 34 очка против 17 у "Реала". Благодаря этому немцы находятся выше "Королевского клуба". В нынешнем сезоне "Баварии" осталось провести ещё один матч - финал Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен". Встреча состоится 23 августа в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Да Луш". Начало - в 23:00 по бакинскому времени.

Топ-10 клубного рейтинга УЕФА выглядит так:

1. "Бавария" (Германия) - 134 очка

2. "Реал" (Испания) - 134

3. "Барселона" (Испания) - 128

4. "Атлетико" (Испания) - 127

5. "Ювентус" (Италия) - 117

6. "Манчестер Сити" (Англия) - 116

7. ПСЖ (Франция) - 113

8. "Севилья" (Испания) - 100

9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 100

10. "Ливерпуль" (Англия) - 99.

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Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: "Bavariya" liderliyə yüksəldi

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