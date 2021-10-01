Рейтинг УЕФА: Азербайджан продвинулся благодаря победе "Карабаха"

Польша и Азербайджан поднялись улучшили свои позиции в рейтинге УЕФА.

Польша и Азербайджан поднялись улучшили свои позиции в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, это произошло после побед "Легии" в Лиге Европы и "Карабаха" во втором туре группового этапа Лиги конференций. Польская команда обыграла английский "Лестер" благодаря единственному голу игрока сборной Азербайджана Махира Эмрели - 1:0.

На Кипре же "Карабах" разгромил местную "Омонию" - 4:1.

Таким образом, оба клуба набрали по 0,500 балла. В результате Польша поднялась на два места и заняла 26-е место с 15 875 очками (4 625 очков в этом сезоне). Азербайджан поднялся на 28-е место с 15 500 очками (2 875 очков в этом сезоне).

Вместо этого Венгрия опустилась на 27-е место с 15 875 очками (2 250 очков в этом сезоне), а Казахстан переместился на 29-е место с 15 500 очками (2 625 очков в этом сезоне).