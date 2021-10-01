О нас
Report Georgia
Аудио новости

Рейтинг УЕФА: Азербайджан продвинулся благодаря победе "Карабаха"

Рейтинг УЕФА: Азербайджан продвинулся благодаря победе "Карабаха" Польша и Азербайджан поднялись улучшили свои позиции в рейтинге УЕФА.
Футбол
1 октября 2021 г. 02:10
Рейтинг УЕФА: Азербайджан продвинулся благодаря победе Карабаха

Польша и Азербайджан поднялись улучшили свои позиции в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, это произошло после побед "Легии" в Лиге Европы и "Карабаха" во втором туре группового этапа Лиги конференций. Польская команда обыграла английский "Лестер" благодаря единственному голу игрока сборной Азербайджана Махира Эмрели - 1:0.

На Кипре же "Карабах" разгромил местную "Омонию" - 4:1.

Таким образом, оба клуба набрали по 0,500 балла. В результате Польша поднялась на два места и заняла 26-е место с 15 875 очками (4 625 очков в этом сезоне). Азербайджан поднялся на 28-е место с 15 500 очками (2 875 очков в этом сезоне).

Вместо этого Венгрия опустилась на 27-е место с 15 875 очками (2 250 очков в этом сезоне), а Казахстан переместился на 29-е место с 15 500 очками (2 625 очков в этом сезоне).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: Polşa Emrelinin qolu, Azərbaycan "Qarabağ"ın qələbəsi sayəsində irəliləyib

Другие новости из категории

Наставник Омонии: Мы увидели уровень соперника
Наставник "Омонии": Мы увидели уровень соперника
1 октября 2021 г. 01:44
Гурбан Гурбанов: Я ждал более сложной игры
Гурбан Гурбанов: Я ждал более сложной игры
1 октября 2021 г. 01:19
Лига Европы: Легия выиграла, Галатасарай сохранил свое лидерство
ВидеоЛига Европы: "Легия" выиграла, "Галатасарай" сохранил свое лидерство
1 октября 2021 г. 01:12
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Стали известны стартовые составы команд матча Омония - Карабах
Стали известны стартовые составы команд матча "Омония" - "Карабах"
30 сентября 2021 г. 22:07
Махир Эмрели отличился голом в матче с Лестером
ВидеоМахир Эмрели отличился голом в матче с "Лестером"
30 сентября 2021 г. 21:41
Стивен Кенни: Мы намерены победить в матче с Азербайджаном 
Стивен Кенни: Мы намерены победить в матче с Азербайджаном 
30 сентября 2021 г. 17:34
Нехватка топлива в Великобритании оставила Роналду без бензина для его Bentley
Нехватка топлива в Великобритании оставила Роналду без бензина для его Bentley
30 сентября 2021 г. 16:37
Лига чемпионов: Месси претендует на звание автора лучшего гола недели
ВидеоЛига чемпионов: Месси претендует на звание автора лучшего гола недели
30 сентября 2021 г. 13:20
Роберт Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Роберт Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов
30 сентября 2021 г. 09:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi