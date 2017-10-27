"Рейнджерс" уволили главного тренера

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Педру Кайшинья покинул пост главного тренера «Рейнджерс».

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт шотландского клуба.

О решении расстаться с португальским специалистом было объявлено на следующий день после домашнего матча 11-го тура шотландской Премьер-лиги с «Килмарноком» (1:1). За несколько дней до этого «Рейнджерс» на своём поле уступил «Мазервеллу» (0:2) в полуфинале Кубка лиги.

46-летний Кайшинья возглавил «Рейнджерс» в марте, под его руководством команда выиграла 14 матчей из 26.

В таблице шотландского чемпионата «Рейнджерс» в данный момент располагается на четвёртой строчке, отставая от лидирующего «Селтика» на восемь очков.