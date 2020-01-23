"Реал" вышел в 1/8 финала Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании "Унионистас де Саламанка" принимал мадридский "Реал".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Пистас дель Эльмантико" в Саламанке и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Реала" Гарет Бэйл. Во втором тайме, на 57-й минуте, счёт сравнял полузащитник хозяев Альваро Ромеро. Через 5 минут защитник команды из Саламанки Хуан Гонгора отправил мяч в свои ворота. В компенсированное время игры форвард "Реала" Браим Диас установил итоговый счёт.

В других матчах 1/16 финала Кубка Испании "Валенсия" обыграла "УД Логроньес" со счётом 1:0, "Жирона" проиграла "Вильярреалу" (0:3), "Реал Сосьедад" оказался сильнее "Эспаньола" (2:0), а "Вальядолид" уступил "Тенерифе" (1:2).