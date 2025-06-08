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"Реал" в шаге от подписания 16-летнего таланта из "Аякса"

"Реал" в шаге от подписания 16-летнего таланта из "Аякса" Мадридский "Реал" близок к подписанию 16-летнего центрального полузащитника Абделла Уазана из молодежной системы "Аякса".
Футбол
8 июня 2025 г. 16:05
Реал в шаге от подписания 16-летнего таланта из Аякса

Мадридский "Реал" близок к подписанию 16-летнего центрального полузащитника Абделла Уазана из молодежной системы "Аякса".

Как передает Report, об этом сообщает AS.

По информации источника, марокканскому футболисту было трижды предложено продлить контракт с нидерландским клубом, однако он отказался ради перехода в стан "сливочных". Подчеркивается, что 30 июня Уазан станет свободным агентом, поэтому может присоединиться к испанскому гранду бесплатно.

Уазан находится в системе "Аякса" с 2016 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.

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Версия на азербайджанском языке "Real" klubu 16 yaşlı futbolçunu transfer etməyə yaxındır

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