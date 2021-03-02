"Реал" в концовке спасся от домашнего поражения

В матче 25-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" сыграл вничью с "Реалом Сосьедад". Встреча проходила на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершилась со счётом 1:1

В матче 25-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" сыграл вничью с "Реалом Сосьедад". Встреча проходила на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

Как передает Report, на 55-й минуте нападающий "Реала Сосьедад" Порту открыл счёт. После подачи с левого фланга атаки от Монреаля в центр штрафной "Реала" Порту опередил Менди и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку.

На 89-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счёт. Лукас Васкес получил пас пяткой от Вальверде на правом краю чужой штрафной и прострелил в центр чужой штрафной, откуда Жуниор ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Хуан Руис Агилера.

"Реал" в 25 матчах набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. "Реал Сосьедад" (42) находится на пятом месте.