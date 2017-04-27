Реал в гостях разгромил Депортиво, забив шесть мячей - ВИДЕО

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ «Реал» в гостях разгромил «Депортиво» в рамках матча 34-го тура Примеры.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «сливочных».

На точные удары Флорина Андоне и Хоселу гости ответили голами Альваро Мораты, Лукаса Васкеса, Иско и Карлоса Касемиро и дублем Хамеса Родригеса.

На данный момент столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» по дополнительным показателям. При этом у мадридцев есть одна игра в запасе. «Депортиво» пока что располагается на 16-й строчке.

Испания. Примера. 34-й тур

«Депортиво» (Ла-Корунья) — «Реал Мадрид» (Мадрид) — 2:6