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    Реал в гостях разгромил Депортиво, забив шесть мячей - ВИДЕО

    На точные удары Флорина Андоне и Хоселу гости ответили голами Мораты, Лукаса, Иско, Карлоса Касемиро и дублем Хамеса

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ «Реал» в гостях разгромил «Депортиво» в рамках матча 34-го тура Примеры.

    Как передает Report, встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «сливочных».

    На точные удары Флорина Андоне и Хоселу гости ответили голами Альваро Мораты, Лукаса Васкеса, Иско и Карлоса Касемиро и дублем Хамеса Родригеса.

    На данный момент столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» по дополнительным показателям. При этом у мадридцев есть одна игра в запасе. «Депортиво» пока что располагается на 16-й строчке.

    Испания. Примера. 34-й тур

    «Депортиво» (Ла-Корунья) — «Реал Мадрид» (Мадрид) — 2:6

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