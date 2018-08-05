"Реал" уверенно обыграл "Ювентус" в матче Международного кубка чемпионов

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ «Реал» сыграл с туринским «Ювентусом» в матче Международного кубка чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла в Лэндовере (Мэриленд, США) на стадионе «Федэкс Филд» и завершилась уверенной победой испанского клуба со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, после того как защитник «Реала» Даниэль Карвахальсрезал мяч в собственные ворота после прострела. Испанский клуб отыгрался в концовке первой половины после точного удара Гарета Бэйла. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «Реала» Марко Асенсио. В эпизоде с первым голом испанца результативной передачей отметился Винисиус Жуниор, для которого этот матч стал дебютным в составе «сливочных».

Стоит отметить, что украинский вратарь Андрей Лунин за мадридский клуб провёл второй матч подряд на ноль.

В своём следующем матче Международного кубка чемпионов «Реал» встретится с «Ромой» (8 августа).