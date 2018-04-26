Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ «Реал» одержал волевую победу над «Баварией» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Реал» стал первым клубом, одержавшим 150 побед в Лиге чемпионов. Кроме того, «сливочные» повторили рекорд «Барселоны» по количеству побед во всех европейских турнирах в клубной истории — 306.

Напомним, «Реал» рекордные 12 раз выигрывал Кубок чемпионов/Лигу чемпионов. «Королевский клуб» в этом году может выиграть ЛЧ в третий раз подряд.