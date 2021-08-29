"Реал" с минимальным счетом обыграл на выезде "Бетис"

В третьем туре испанской Примеры "Реал Мадрид" одержал гостевую победу в матче с "Бетисом" со счетом 1:0.

В третьем туре испанской Примеры "Реал Мадрид" одержал гостевую победу в матче с "Бетисом" со счетом 1:0.

Как передает Report, единственный гол был забит Даниэлем Карвахалем. На 61-й минуте Карим Бензема сделал подачу в штрафную, после которой защитник "сливочных" слету пробил в дальний угол ворот.

После трех туров в активе "Королевского клуба" 7 очков. Помимо сегодняшней победы "Реал Мадрид" одержал крупную победу над "Алавесом" (4:1) и сыграл вничью с "Леванте" (3:3). "Бетис" на старте сезона набрал 2 очка. Клуб из Севильи сыграл с одинаковым счетом 1:1 с "Мальоркой" и "Кадисом".