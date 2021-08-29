О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Реал" с минимальным счетом обыграл на выезде "Бетис"

"Реал" с минимальным счетом обыграл на выезде "Бетис" В третьем туре испанской Примеры "Реал Мадрид" одержал гостевую победу в матче с "Бетисом" со счетом 1:0.
Футбол
29 августа 2021 г. 03:47
Реал с минимальным счетом обыграл на выезде Бетис

В третьем туре испанской Примеры "Реал Мадрид" одержал гостевую победу в матче с "Бетисом" со счетом 1:0.

Как передает Report, единственный гол был забит Даниэлем Карвахалем. На 61-й минуте Карим Бензема сделал подачу в штрафную, после которой защитник "сливочных" слету пробил в дальний угол ворот.

После трех туров в активе "Королевского клуба" 7 очков. Помимо сегодняшней победы "Реал Мадрид" одержал крупную победу над "Алавесом" (4:1) и сыграл вничью с "Леванте" (3:3). "Бетис" на старте сезона набрал 2 очка. Клуб из Севильи сыграл с одинаковым счетом 1:1 с "Мальоркой" и "Кадисом".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
24 августа 2021 г. 15:48
Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
22 августа 2021 г. 21:59
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
26 августа 2021 г. 11:07
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
24 августа 2021 г. 15:03
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
23 августа 2021 г. 19:20
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
25 августа 2021 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi