"Реал" проиграл "Эспаньолу", пропустив на 93-й минуте - ВИДЕО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ «Реал» потерпел поражение от «Эспаньола» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Как передает Report, встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил Херар Морено.
Мадридская команда впервые с 2007 года проиграла «Эспаньолу». Тогда встреча тоже состоялась в столице Каталонии и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Реал» (51 очко) занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, «Эспаньол» (31) — 13-е.
Испания - Примера. 26-й тур
Эспаньол - Реал Мадрид - 1:0
Гол: 1:0 – Морено – 90+3
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