"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании

В матче полуфинала Суперкубка Испании "Атлетик" Бильбао переиграл мадридский "Реал".

В матче полуфинала Суперкубка Испании "Атлетик" Бильбао переиграл мадридский "Реал".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Ла-Росаледа" в Малаге и завершилась со счетом 2:1.

На 18-й минуте счет открыл полузащитник "Атлетик" Рауль Гарсия. Затем он же удвоил преимущество "басков", реализовав пенальти, назначенный за фол против Иньиго Мартинеса.

Во втором тайме форвард "Реала" Карим Бензема отыграл один мяч. Судья сначала отменил гол из-за офсайда, но после общения с помощниками арбитр в итоге все-таки зафиксировал взятие ворот.

"Атлетик" вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с "Барселоной" 17 января. В первом полуфинале Суперкубка "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад". Встреча проходила на стадионе "Нуэво Арканхель" в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2).